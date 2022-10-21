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Son dakika: BDDK'dan kredi kullanımında ilave adım! Döviz varlığı sınırı indirildi... 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

21.10.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan son dakika açıklamasına göre, kredi kullanacak şirketlerin 15 milyon liralık döviz varlığı sınırı 10 milyon liraya indirildi. Karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: BDDK'dan kredi kullanımında ilave adım! Döviz varlığı sınırı indirildi... 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik ilave adım attı.

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik, koordineli makro ihtiyati adımlar atılmaya devam ediliyor.

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Bu doğrultuda alınan Kurul kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Daha önce yeni nakdi ticari kredi kullandırmama koşulu, 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlığın bulunması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'u aşması durumunda geçerli oluyordu.

Karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut hali ile devam edecek. (AA)

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