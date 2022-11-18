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Son dakika: Benzin fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmayın (18 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

18.11.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Güncel akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası araç sahiplerinin gündeminde. Bu kapsamda benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim araştırması yapan vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. Benzine dün gelen 77 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha yapılacağı öğrenildi. Peki motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum...

Son dakika: Benzin fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmayın (18 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Herkesi yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri “Motorin ve benzine indirim gelecek mi, ne kadar, kaç TL? sorularını merak ederken flaş bir haber geldi. Dün indirim gelen benzin grubunda bir indirim daha yapılacağı öğrenildi. Peki 18 Kasım 2022 Cuma, bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

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SON DAKİKA: BENZİNE BİR İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim bekleniyor. Dün benzinde 77 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı. Salı günü 1,56 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 KASIM 2022 PERŞEMBE)

İstanbul

  • Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,93 TL
  • Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,84 TL
  • Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,92 TL
  • Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,83 TL

Ankara

  • Benzin fiyatı: 22,07 TL
  • Motorin fiyatı: 24,94 TL

İzmir

  • Benzin fiyatı: 22,07 TL
  • Motorin fiyatı: 24,98 TL

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PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 90,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,31 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş etkili oldu. Bu durum, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasını ve petrol fiyatlarının desteklenmesini sağladı.

Gelecek dönemde petrol ve doğal gaz tedarikinde yaşanacak muhtemel aksamaların arz endişelerini destekleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyeceği tahmin ediliyor.

AKARYAKIT

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benzin Petrol Akaryakıt indirim

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