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SON DAKİKA: Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı! Araç sahipleri şaştı kaldı, akaryakıtta rekor satış fiyatı (1 Şubat Perşembe güncel benzin-motorin fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
01.02.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı. Motorin zammının ardından benzin fiyatı da arttı ve litre başına 40 lirayı aştı! Peki 1 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin mazot fiyatı ile haberin detayları…

SON DAKİKA: Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı! Araç sahipleri şaştı kaldı, akaryakıtta rekor satış fiyatı (1 Şubat Perşembe güncel benzin-motorin fiyatları)

Araç sahipleri ‘bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Şubat 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?’ gibi sorulara yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı! Benzin fiyatları tabelalarda zamlı tarifede yandı. İşte il ilk güncel benzin-mazot fiyatı…

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BENZİNE ZAM GELDİ

Motorin litre fiyatları peş peşe gelen zamlar ile 43 liranın da üzerine yükselerek tarihi rekor seviyesini görmüştü. Bugün benzin litre fiyatı da 0,95 kuruş arttı. Böylece benzin de 40 liranın üzerine çıkarak en yüksek satış fiyatını gördü.

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ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zam sonrası fiyatlar İstanbul’da ortalama 39,32 TL, Ankara’da 39,98 TL ve İzmir’de 40,18 TL’ye yükseldi.

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1 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL
Benzin: 39,23 TL – 39,32 TL
Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA
Benzin: 39,98 TL
Motorin: 42,35 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR
Benzin: 40,18 TL
Motorin: 42,54 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

BENZİN


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