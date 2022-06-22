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Son dakika: Benzin ve motorin fiyatı için indirime ‘yeşil ışık’: Araç sahipleri dikkat! Petrol sert düştü, dolar kuru ise…

22.06.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve dolar kurundaki zayıf görünüm 30 lirayı aşan motorin ve bezin fiyatlarında indirimin önünü açtı. Peki, Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Benzin ve motorin fiyatı için indirime ‘yeşil ışık’: Araç sahipleri dikkat! Petrol sert düştü, dolar kuru ise…

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan petrol sert düşüş yaşadı. Diğer belirleyici unsur olan dolar/TL kurundaki sakin seyir ise milyonlarca araç sahibinde indirim beklentisi oluşturdu. Resesyon yorumları yatırımcıların ekonomik aktivite ile ilgili endişelerini körüklemeye devam ederken, petrol fiyatları üzerinde de baskı yarattı. ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 3'ü aşan düşüş kaydedildi. ABD ham petrolü 106 doların altını görürken, Brent petrol de 111 dolar seviyesine geriledi.

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ABD BENZİN FİYATLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

ABD'de benzin fiyatları siyasetin gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar Başkan Biden'ın gün içinde Kongre'ye benzinde geçici bir vergi muafiyeti sağlanması çağrısında bulunacağını belirtti.

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Biden Pazartesi günü ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız” ifadesini kullanmıştı.
Biden, galon başına 18,4 sentlik bir muafiyet üzerine çalıştıklarını ifade etmişti. Ülkede benzin fiyatları galon başına 5 dolar seviyelerinde seyrediyor.

AKARYAKIT İÇİN ‘40 TL OLACAK’ İDDİASI

Son zamlar sonrasında akaryakıt fiyatları 30 lirayı görürken son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu. Üst üste yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan motorin fiyatlarına ilişkin ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Akın, artan akaryakıt fiyatlarının sebebinin hükümetin ekonomi politikaları olduğunu belirterek, motorin fiyatının Ağustos’ta 40 lirayı da geçebileceğini iddia etti.

CHP'DEN BENZİN VE MOTORİN ÖNERİSİ! '6 LİRA UCUZLAR...'

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CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi. Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, 'Halkını rahatlatmak için bşata Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşcu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur' dedi.

"RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDE"

AK Parti grubunda geçtiğimiz günlerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt fiyatları hakkında yaptığı açıklamasında, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz” demişti.

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BENZİNE 25 KURUŞ İNDİRİM

NTV'de yer alan habere göre, 23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 HAZİRAN ÇARŞAMBA)

İSTANBUL
Motorin: 29,99 TL
Benzin: 27,49 TL
LPG: 12,41 TL

ANKARA
Motorin: 30,04 TL
Benzin: 27,62 TL
LPG: 12,31 TL

İZMİR
Motorin: 30,05 TL
Benzin: 27,61 TL
LPG: 12,04 TL


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