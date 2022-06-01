Son dakika: Benzin ve motorin fiyatına zam geliyor! 1 liradan fazla olacak...

Son dakika haberi: Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akatryakıt fiyatlarına yeni zam geleceği öğrenildi. Buna göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, Motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.
İSTANBUL
Benzin: 24,98 TL
Motorin: 24,44 TL
LPG: 11,40 TL
ANKARA
Benzin: 25,07 TL
Motorin: 24,48 TL
LPG: 11,60 TL
İZMİR
Benzin: 25,09 TL
Motorin: 24,49 TL
LPG: 11,40 TL
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