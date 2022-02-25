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Son dakika: Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

25.02.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkisiyle petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından benzin ve motorine yeni zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 61 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.

Son dakika: Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Ukrayna saldırısı sonrası petrol ve kurda yaşanan yükseliş sonrasında akaryakıt ürünlerine zam uygulanmasına karar verildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 1,61; motorinde ise 1,51 TL zam uygulanacak. Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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