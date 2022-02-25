Son dakika: Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Ukrayna saldırısı sonrası petrol ve kurda yaşanan yükseliş sonrasında akaryakıt ürünlerine zam uygulanmasına karar verildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 1,61; motorinde ise 1,51 TL zam uygulanacak. Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 1,61

Motorinde 1,51 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 25, 2022

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



