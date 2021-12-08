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Son dakika: Benzin ve motorine zam geldi

08.12.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzin ve motorine zam geldi . EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorinde ise 31 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına dün de 66 kuruş zam gelmişti.

Son dakika: Benzin ve motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorinde ise 31 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatına dün de 66 kuruş zam gelmişti.

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Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,57 liradan 10,34 liraya, Ankara’da 9,64 liradan 10,41 liraya, İzmir’de ise 9,66 liradan 10,43 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 9,99 liradan 10,30 liraya, Ankara’da 10,07 liradan 10,38 liraya ve İzmir’de 10,09 liradan 10,40 liraya yükselecek.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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