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SON DAKİKA | BENZİN ve OTOGAZA ZAM! Akaryakıt fiyatlarında 26 Temmuz sonrası ilk! (4 Kasım Cuma güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları)

04.11.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve dolar/TL kuru benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. “Benzine, motorine zam geldi mi, indirim var mı?” soruları merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. Benzin ve otogaz grubuna zam geldiği öğrenildi. Peki, 4 Kasım 2022 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL? İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA | BENZİN ve OTOGAZA ZAM! Akaryakıt fiyatlarında 26 Temmuz sonrası ilk! (4 Kasım Cuma güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları)

Benzin, motorin ve otogaz fiyatları 4 Kasım Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilirken benzin ve otogaz fiyatı için yeni zam yapıldığı öğrenildi. Peki, LPG, benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel akaryakıt fiyatları…

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Akaryakıt fiyatlarında dengeleri değiştirecek hamle!

Akaryakıt fiyatlarında dengeleri değiştirecek hamle!

SON DAKİKA: BENZİN FİYATLARI 3 GÜN ARA İLE YENİDEN DEĞİŞTİ

Ekim ayında motorin fiyatları için yapılan üst üste 5 zammın ardından Kasım ayında benzin fiyatı da artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay iki kez zamlanan benzin litre fiyatı 20,66 TL’ye yükselmişti. Ayın ilk gününde 71 kuruş daha artan fiyatlar, bugün bir kez daha değişti. Bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı 1 lira 31 kuruş zamlandı.

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OTOGAZA DA ZAM GELDİ

Benzinle beraber otogaz (LPG) fiyatları da değişti. Buna göre otogaza bugünden geçerli olmak üzere 49 kuruş zam yapıldı.

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AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı. Benzinin litre fiyatı en son 26 Temmuz’da 22,60 TL’nin üzerindeydi.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa, Ankara'da 10 lira 79 kuruşa, İzmir'de 10 lira 54 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT

MOTORİNDE DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

Ekim ayında beş kez zam yapılan motorinde fiyat değişimi beklenmiyor. Litre fiyatı ise 26,37 TL.

PETROL VE DOLAR KURUNDA SON DURUM

Ekim ayında OPEC’in arz kesintisi kararı ile yükselen petrol fiyatları bu hafta 96 dolara kadar yükselmesinin ardından dün 95 doların altına yeniden gerilemişti. Fiyatların gerilemesinde ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artışı ve doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle etkili oldu. Ancak fiyatları haftanın son işlem gününde yeniden yönünü yukarı çevirdi. Brent, bugün 96 doların üzerinde hareket ediyor.

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Dolar endeksinin güçlenmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına tepkisiz kalan dolar/TL kuru ise 18,62 lira seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. Son olarak dün açıklanan yurt içi enflasyonun yüzde 85,5’e çıkmasına da tepki vermeyen kur, bu sabah 18,61 seviyelerinden değerleniyor.


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