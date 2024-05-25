Son dakika: BENZİNDE İNDİRİM sürpriz olmadı! 1,38 liralık düşüş akaryakıt tabelasına yansıdı… (25 Mayıs 2024 güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Benzin ve motori (mazot) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları haftayı yüzde 2,1’lik düşüşle kapatınca akaryakıt fiyatı için yeni bir gelişme yaşandı. Peki 25 Mayıs 2024 Cumartesi benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Petrol, ABD Merkez Bankası Fed’in Çarşamba günü yayımladığı FOMC toplantı tutanaklarının ardından, faiz politikasının talep endişelerini artırmasıyla haftalık kayıp kaydetti. Brent petrol yüzde 2,1’lik kayıp yaşadı. Öt yandan yurt içinde dolar/TL kuru da stabil kalmaya devam etti. Tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına indirime kapı açtı. Benzin fiyatları bugün itibarıyla değişti.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren benzine 1,38 lira indirim geldi. Mazot fiyatında ise fiyat değişikliği olmadı.

İNDİRİM SONRASI GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Yapılan 1,38 liralık indirim sonrası benzinin litresi İstanbul’da ortalama 41,29 TL, Ankara’da 42,23 TL ve İzmir’de ise 42,51 TL’ye geriledi.

TEK FİYAT DÖNEMİ BAŞLADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı 10 gün önce yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 13 bin bayide artık akaryakıt tek fiyattan satılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 Mayıs 2024 Cumartesi)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 41,29 TL

Motorin litre fiyatı: 40,22 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 41,42 TL

Motorin litre fiyatı: 40,17 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 42,23 TL

Motorin litre fiyatı: 41,15 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 42,51 TL

Motorin litre fiyatı: 41,46 TL







