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  4. SON DAKİKA | Benzinden sonra sıra motorinde! 'En çok Türkiye etkilenecek' dedi: Akaryakıtta zam haberi gecikmedi... (8 Nisan Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA | Benzinden sonra sıra motorinde! 'En çok Türkiye etkilenecek' dedi: Akaryakıtta zam haberi gecikmedi... (8 Nisan Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

08.04.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatları yeniden hareketli bir dönemin kapısından giriş yaptı. OPEC’in petrol üretiminde kesinti yapacağını açıklamasıyla fiyatları yüzde 6’lık sıçrama yaptı. Karar sonrası Artan fiyatlar ilk olarak benzin için zammı getirirken son dakika gelişmesi yaşandı. Pazartesi gece yarısı motorin fiyatları da zamlanacak. İşte İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları ile il il güncel benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA | Benzinden sonra sıra motorinde! 'En çok Türkiye etkilenecek' dedi: Akaryakıtta zam haberi gecikmedi... (8 Nisan Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika... OPEC+'in geçtiğimiz hafta sonu petrol için aldığı karar piyasaları adeta alt üst etti. Petrol piyasalarında şok etkisi yaratan karar ile Mayıs'tan itibaren yıl sonuna kadar günde 1,16 milyon varillik üretim kesintisine gidileceği duyuruldu. Bu gelişmeler ile fiyatlar yüzde 6 yükselirken, yurt içinde yükselişin ilk etkisi benzinde görüldü.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

OPEC+ üyelerinin kısıntıya gitme kararı ile benzin fiyatı için gelen zam (mazot) motorin fiyatlarına da sıçradı. Edinilen son dakika bilgisine göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlanacak.

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İLK ZAM BENZİNDE

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle hafta içinde benzine 1,12 TL zam geldi. İstanbul’da ortalama 21,32 TL olan benzinin litre fiyatı, yapılan zamla 22,44 TL’ye yükseldi.

“EN ÇOK TÜRKİYE HİSSEDECEK”

Üretim kesintisi kararı ile petrol fiyatları neredeyse 85 dolar seviyesine sabitlenirken birçok kurum yeniden 100 dolar senaryolarını gündeme aldı. Özel yatırım bankası Raymond James’in genel müdürü Pavel Molchanov, 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ülkeleri sıraladı. Uzman isim Arjantin, Türkiye, Güney Afrika ve Pakistan’ın 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ekonomiler olduğunu dile getirdi.

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MOTORİNDE 7 YILIN ZİRVESİ

Öte yandan bir başka gelişme ise Rusya tarafında yaşandı. Türkiye Mart ayında Rusya'dan 10 milyon varil motorin ithal etti. Böylelikle Rusya'dan yapılan motorin ithalatı yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Türkiye'ye yönelik motorin sevkiyatının yükselmesinde Avrupa Birliği'nin Şubat ayında Rus rafine petrol ürünlerine yönelik yaptırımları genişletmesi etkili oldu.

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20 DOLARLIK FARK VAR AMA…

Rus petrol ürünleri Batı Avrupa piyasasına göre daha iskontolu olarak satılıyor. Rusya kaynaklı FOB Karadeniz fiyatlaması varil başına 89 dolar seviyesindeyken, Batı Akdeniz fiyatlaması ise 108 dolar seviyesinde. Arada yaklaşık 20 dolarlık fark olmasına rağmen, Türkiye'de yurt içi piyasalarda perakende fiyatlar Batı Akdeniz dikkate alınarak belirleniyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 NİSAN 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 22,42 TL
Motorin: 20,42 TL

ANKARA
Benzin: 22,83 TL
Motorin: 20,77 TL

İZMİR
Benzin: 22,81 TL
Motorin: 20,85 TL

MOTORİN


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Akaryakıt

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