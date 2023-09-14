SON DAKİKA | Benzine 16, motorine 19 liralık zam! Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Akaryakıt fiyatları peş peşe değişti… (14 Eylül Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı) Son dakika benzin-mazot fiyatları…

Son dakika haberi… Petrol fiyatları arzda daralma beklentileri ile artarken, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırma ihtimali ile baskılanıyor. Dün 92,72 TL’ye kadar yükselen brent petrol kritk ABD enflasyon verisi sonrası bu sabah aynı seviyelerdeki yerini koruyor. Ham petrol ise 89 dolar sınırında hareket ediyor. Fiyatlar böylece 6 Kasım 2022’den sonra en yüksek seviyede bulunuyor. Bir de yurt içinde dolar/TL kurunun 27 TL seviyelerine yakın bulunması başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde zam olarak etkisini gösteriyor.

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELDİ

Son dönemde akaryakıt fiyatları için yaşanan artış, vatandaşlar ve ekonomi açısından önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler, KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar ise benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. Bu kapsamda dün mazot fiyatı için 2 liranın üzerinde artış yapılmış ve litresi tarihte ilk kez 40 TL’yi aşmıştı. Bugün de benzin litre fiyatı 1,60 TL arttı. Böylece benzin fiyatı da 39 TL’nin üzerine yükseldi.

MOTORİNDE 19, BENZİNDE 16 LİRALIK ZAM

Mayıs ayının ilk iki haftasında İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,76 TL, motorin litre fiyatı ise 18,58 TL seviyelerindeydi. Ancak seçimlerin ardından benzin fiyatlarında yaklaşık 15 lira 98 kuruş, motorin fiyatlarında ise yaklaşık 19 lira 30 kuruş zam yaşandı.

14 EYLÜL 2023 PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 38,47 TL

Motorin: 39,87 TL

LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL

ANKARA

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 40,49 TL

LPG (Otogaz): 17,59 TL

İZMİR

Benzin: 39,13 TL

Motorin: 40,65 TL

LPG (Otogaz): 17,33 TL



