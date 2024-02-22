FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Benzine de motorine de indirim geldi! Akaryakıtta fiyatlar peş peşe değişti (22 Şubat Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Benzine de motorine de indirim geldi! Akaryakıtta fiyatlar peş peşe değişti (22 Şubat Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.02.2024 08:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri… Akaryakıt fiyatları peş peşe değişti. EPDK’nın markajlar için rafinerilere yolladığı yazı sonrasında dün motorine yapılan indirimin ardından bugün de çifte indirim yapıldı. Benzin ve mazot fiyatı için tabelalar güncellendi. İşte 22 Şubat 2024 Perşembe güncel benzin litre fiyatı ile motorin fiyatları ve Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt fiyatları…

Son dakika: Benzine de motorine de indirim geldi! Akaryakıtta fiyatlar peş peşe değişti (22 Şubat Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberine benzin ve motorin fiyatı değişti! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıklamıştı. İlk indirim dün mazot fiyatında oldu. Bu gelişme araç sahiplerini heyecanlandırmıştı. Motorin ve benzine indirim mi geliyor? sorusu bir kez daha araç sahiplerinin gündemine girerken yeni bir gelişme yaşandı. Akaryakıtta çifte indirim var! İşte il il güncel benzin ile motorin fiyatları ve haberin detayları…

iStock-1436700571

MOTORİN VE BENZİNDE TABELA DEĞİŞTİ

Dün mazot litre fiyatı 1,21 lira gerilemişti. Bugün ise 1,10 TL daha geri geldi. Böylece iki günde toplam 2,31 TL’lik düşüş yaşandı. Benzin fiyatı da 76 kuruş geriledi. İndirim akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı. Böylece iki günde toplam indirim 3,07 TL oldu.

iStock-479567959

22 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 41,99 liradan, Ankara’da 42,75 TL’den ve İzmir’de ise 42,98 TL’den satılıyor. Benzin fiyatı ise İstanbul’da 40,45 TL’den, Ankara’da 41,16 TL’den ve İzmir’de 41,39 TL’den satışa sunuluyor.


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Portakal elindeki 200 liralık poşetle Devlet Bahçeli’nin o sözlerine isyan ettiFatih Portakal elindeki 200 liralık poşetle Devlet Bahçeli’nin o sözlerine isyan etti
Emekliye seyyanen zamda kulis bilgisini açıkladıEmekliye seyyanen zamda kulis bilgisini açıkladı
500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor!

Emekli maaşı arttı, bankaların yarışı kızıştı! Promosyonlara 'Şubat' ayarı:

Emekli maaşı arttı, bankaların yarışı kızıştı! Promosyonlara 'Şubat' ayarı:

Ucuz petrol yazısı gitti: Hem benzin hem mazot!

Ucuz petrol yazısı gitti: Hem benzin hem mazot!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.