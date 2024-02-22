Son dakika: Benzine de motorine de indirim geldi! Akaryakıtta fiyatlar peş peşe değişti (22 Şubat Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberine benzin ve motorin fiyatı değişti! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıklamıştı. İlk indirim dün mazot fiyatında oldu. Bu gelişme araç sahiplerini heyecanlandırmıştı. Motorin ve benzine indirim mi geliyor? sorusu bir kez daha araç sahiplerinin gündemine girerken yeni bir gelişme yaşandı. Akaryakıtta çifte indirim var! İşte il il güncel benzin ile motorin fiyatları ve haberin detayları…

MOTORİN VE BENZİNDE TABELA DEĞİŞTİ

Dün mazot litre fiyatı 1,21 lira gerilemişti. Bugün ise 1,10 TL daha geri geldi. Böylece iki günde toplam 2,31 TL’lik düşüş yaşandı. Benzin fiyatı da 76 kuruş geriledi. İndirim akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı. Böylece iki günde toplam indirim 3,07 TL oldu.

22 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 41,99 liradan, Ankara’da 42,75 TL’den ve İzmir’de ise 42,98 TL’den satılıyor. Benzin fiyatı ise İstanbul’da 40,45 TL’den, Ankara’da 41,16 TL’den ve İzmir’de 41,39 TL’den satışa sunuluyor.







