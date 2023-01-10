Son dakika: BENZİNE İNDİRİM geliyor! Tabelalar 63 kuruş eksik gösterecek… (10 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere petrol fiyatları ile değişmeye devam ediyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? sorusu gündemde kalmaya devam ederken araç sahipleri için beklenmeyen bir haber geldi. Benzin litre fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. Peki, bugün motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri…

BENZİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Son olarak benzin litre fiyatı için 61 ve 67 kuruş zam gelmişti. Ortalama olarak benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 51 kuruş, Ankara'da 19 lira 73 kuruş, İzmir'de ise 19 lira 69 kuruşa satılıyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Fiyatlar ise en son 77 kuruş artmıştı. Motorin fiyatları İstanbul’da litre başına 22,06 TL, Ankara’da 22,22 TL ve İzmir’de ise 22,35 liradan satışa sunuluyor.

NEBATİ: MALİYET ARTIŞLARINI YANSITMAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz" demişti.



