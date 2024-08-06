Son dakika: Benzine indirim tabelada! Akaryakıt litre fiyatları 2 liraya yakın geriledi (6 Ağustos Salı güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika: Benzine indirim akaryakıt fiyat tabelasına yansıdı! Araç sahipleri dikkat! Brent petrol fiyatındaki iniş çıkışlara rağmen akaryakıt fiyatları bu gece yarısı değişti. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos 2024 Salı il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

BENZİNE 1,73 TL İNDİRİM GELDİ

Benzin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim yapıldı. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzine gelen 1,73 liralık indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 43,37 TL’ye, İzmir’de 44,41 TL’ye ve Ankara’da ise 44 liraya geriledi.

MAZOT LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43,62 TL, İzmir’de 44,72 TL ve Ankara’da ise 44,24 TL’den satışa sunuluyor.