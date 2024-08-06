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  4. Son dakika: Benzine indirim tabelada! Akaryakıt litre fiyatları 2 liraya yakın geriledi (6 Ağustos Salı güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika: Benzine indirim tabelada! Akaryakıt litre fiyatları 2 liraya yakın geriledi (6 Ağustos Salı güncel benzin-motorin fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.08.2024 10:14
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Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin olmak üzere milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Bugün motorine benzine indirim, zam var mı? diye araştırma yapanlar için yeni bir gelişme yaşandı. Motorine gelen indirimin ardından bu kez benzin fiyatı geriledi. İşte 6 Ağustos 2024 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Son dakika: Benzine indirim tabelada! Akaryakıt litre fiyatları 2 liraya yakın geriledi (6 Ağustos Salı güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika: Benzine indirim akaryakıt fiyat tabelasına yansıdı! Araç sahipleri dikkat! Brent petrol fiyatındaki iniş çıkışlara rağmen akaryakıt fiyatları bu gece yarısı değişti. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında ne kadar, kaç TL? 6 Ağustos 2024 Salı il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

BENZİNE 1,73 TL İNDİRİM GELDİ

Benzin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim yapıldı. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

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GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzine gelen 1,73 liralık indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 43,37 TL’ye, İzmir’de 44,41 TL’ye ve Ankara’da ise 44 liraya geriledi.

MAZOT LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43,62 TL, İzmir’de 44,72 TL ve Ankara’da ise 44,24 TL’den satışa sunuluyor.

MOTORİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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