Son Dakika: Benzine zam geldi! Pompa fiyatlarına yansımayacak

EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 10/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 30 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
EPGİS'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu açıklama yapıldı;
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS #MaskeniTak ???? (@trepgis) March 9, 2021
10/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 30 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Okuyucu Yorumları 2 yorum