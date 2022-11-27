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  4. SON DAKİKA | Benzine zam gelmişti, motorinde indirime tam gaz devam! Fiyatlar yine değişiyor: 82 kuruş...

SON DAKİKA | Benzine zam gelmişti, motorinde indirime tam gaz devam! Fiyatlar yine değişiyor: 82 kuruş...

27.11.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Benzine zam motorine indirim gelmişti. Yeni haftaya motorin yine fiyat değişikliğiyle başlıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son günlerde görülen değişim devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim bekleniyor. İşte indirim öncesi 27 Kasım Pazar (bugün) Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

SON DAKİKA | Benzine zam gelmişti, motorinde indirime tam gaz devam! Fiyatlar yine değişiyor: 82 kuruş...

Son dakika: Araç sahipleri değişen akaryakıt fiyatlarına yetişemiyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında neredeyse iki günde bir değişiklikler yaşanıyor. Son olarak cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da yeni bir indirim haberiyle başlıyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİN VE BENZİNDE SON YAPILAN İNDİRİM VE ZAMLAR

25 Kasım Cuma gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıdı.

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapıldı.

19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.

15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin (mazot) litre fiyatı: 23.91 TL

İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 23.89 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 10,82 TL

ANKARA/ İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.31 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.32 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL

AKARYAKIT

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