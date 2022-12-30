SON DAKİKA | Benzine zam yolda! Akaryakıtta tabelalar değişiyor mu? (30 Aralık Cuma güncel benzin fiyatları)

Son dakika benzin haberi: Benzin fiyatları ve motorin fiyatları ile alakalı son dakika gelişmeleri araç sahiplerince dikkatle takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken şimdi de vatandaşlar "Benzine zam mı geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Benzin ile alakalı bazı sektör kaynaklarının zam geleceğine dair açıklamalarda bulunması benzine zam beklentisini artırdı. Peki, benzine ne kadar zam gelecek? Motorine zam var mı? 30 Aralık Cuma benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları...

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürerken bazı sektör kaynaklarının benzin zammı beklentisini aktarması vatandaşlarda meraka yol açtı. Aktarılan bilgilere göre benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 84 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Edinilen bilgilere göre motorin grubuna herhangi bir zam ya da indirim gelmesiyle alakalı bir beklenti bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 ARALIK 2022 CUMA)

İstanbul

Motorin litresi 22.02

Benzinin litresi 18.62

Ankara

Motorin litresi 22.22

Benzinin litresi 18.85

İzmir

Motorin litresi 22.51

Benzinin litresi 18.83

Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor.





