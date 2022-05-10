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SON DAKİKA: Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak! Araç sahiplerine kötü haber (Güncel akaryakıt fiyatları)

10.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 10 Mayıs akaryakıt benzin fiyatları ne kadar oldu? Ramazan bayramından önce gelen zammın ardından benzin fiyatlarına bu gece de zam yapılacak. Dövizdeki değişikliklerin ardından benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak.

SON DAKİKA: Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak! Araç sahiplerine kötü haber (Güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika bilgisine göre benzin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı. 10 Mayıs Salı günü Brent petrol 106 dolara kadar tırmandı. Petrol fiyatlarındaki yükselişlerin ardından akaryakıta zam haberi geldi. En son bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 21 LİRAYI AŞACAK

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ABD'de benzin fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesindeABD'de benzin fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde


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