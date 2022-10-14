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Son Dakika: Bir sigara grubuna daha zam! İşte en yüksek ve düşük sigara fiyatları

14.10.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği açıklandı. Gelişmeyi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki, sigarada zamlı fiyatlar nasıl? İşte son dakika sigara zammı haberinin detayları...

Son Dakika: Bir sigara grubuna daha zam! İşte en yüksek ve düşük sigara fiyatları

Son dakika haberi: Bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. Peki, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandığı açıklaması yapıldı. Bir sigara grubunda gerçekleşen artışa göre en yüksek sigara fiyatı gram şeklinde tütün ürünüyle 48 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 30 TL, 31 TL ve 32 TL olarak belirlendi. Listenin yayınlanmasının ardından açıklanan yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
sigara Zam
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