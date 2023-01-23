SON DAKİKA | Vergi borcu yapılandırma, öğrenim kredisi, trafik ceza puanları... Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu

Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat 10 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Toplantıda, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi, İsveç'teki provokatif eylemler, enflasyon, trafik ceza puanı gibi konuların ele alınması bekleniyordu.

EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları Kabine toplantısının ardından belli oldu. 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası alınan kararları açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran’ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.

'14 MAYIS SEÇİM İÇİN EN UYGUN TARİH'

Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz.

Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.

Yıllarca bu ülkenin ve milletin iliğini sömürerek kendi refahını sürdürenler kolay kolay pes etmeyecektir. Eser ve hizmet altyapısı sağlam, siyasi iradesi kendi elinde olan Türkiye'yi kabullenmeyenler sonuna kadar direnecektir. Biz verdiğimiz mücadeleyi, kimsenin ne istediğine bakmadan istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi ispatladık.

'HALA ÇÖZMEMİZ GEREKEN SIKINTILARIMIZ VAR'

Siyasetimiz bizi de rahatsız eden tartışmalara rağmen geçmişle mukayese edilemeyecek olgunluk seviyesine ulaştı. Ekonomimiz küresel emperyalistlerin operasyonlarına rağmen, yatırımı, ihracatıyla dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Altyapımız her alanda vizyonlarımızı destekleyecek etkinliğe kavuştu. Diplomasimiz dünyada yaşanan her türlü gerilimi barış zemininde yürütecek bir itibara sahip oldu. Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Hamd olsun potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin üstesinden gelmeye yeterlidir.

'MEDENİ OLMAK BUDUR'

Biz Boğaz'ın altından metroyu geçirdiğimiz zaman kimin aklı eriyordu? Bunu biz başardık. Avrasya Tüneli'ni yine Boğaz'ın altından geçirdiğimizde 'Olmaz' dediler, oldu. Sizin geçmişinizden bu yana kaç tane köprü yaptınız? Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. 18 Mart Çanakkale Köprüsü bir finaldir. Dünyada ilk 3 içerisinde yer alan bir köprü. Medeni olmak budur. Modern olmak budur. AK Parti iktidarı bunları başardı. Belki onlar bu köprülerden de geçmiyorlardır.

İSVEÇ'E SERT TEPKİ: 'BİZDEN NATO KONUSUNDA HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ'

İslam dini, peygamber efendimizin vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri, Ebu Cehil'in sembolu olduğu pek çok husumetin hedefi olmuştur. Müslüman olarak görevimiz bu kutsal kitabımıza layık olduğu hürmeti göstermektir. Hiçbir birey, ne müslümanların ne de diğer din mensuplarının kutsallarını taciz etme hakkına sahip değildir. İsveç'teki çirkin eylem en başta müslümanlar olmak üzere herkese yapılmış hakarettir. Bu sapkınlığı teşvik edenler hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kusura bakmasınlar. Terör örgütlerine cirit attıracaksınız, sonra da bizden NATO'ya girmek için destek bekleyeceksiniz. Böyle bir şey beklemeyin. Bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.

Biz bir şeyi söylediğimiz zaman dürüst söyleriz. Birileri de bize namussuzluk yaptığı zaman haddini bildiririz. İsveç yönetiminin bizlere kalkıp hak ve özgürlükten hiç bahsetmesine gerek yok.

'VAZGEÇTİĞİMİZ VERGİ GELİRİMİZ 290 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE'

Enflasyonu yüzde 64'e düşürdük. İnşallah enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 30'a indiğini de göreceğiz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın ciddi sıkıntılarla boğuştuğu dönemde Türk ekonomisinin başarılı bir seyir izlemesi önemlidir. 2023'ten ümit var olmak için sebebimiz çoktur. İyi bir hazırlık yaptık. Geçtiğimiz yıl yaşanan fevkalade gelişmelerin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için destek programları uyguladık. Vazgeçtiğimiz vergi gelirimiz 290 milyar liranın üzerindedir. Hanelerde kullanılan doğal gazın yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 60'ını sübvanse ederek insanımıza etkisini en aza indirmeyi başardık.

Ocak ayında yeniden düzenlediğimiz haliyle yaşlı aylığını 1537 liradan yaklaşık 2 bin liraya, yüzde 70 üzeri engelli aylığını 1840 liradan yaklaşık 2400 liraya yükselttik. Sadece bu ay 3.5 milyon haneye 740 milyon elektrik tüketim desteği ödemesi yaptık.

YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz.

Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.

Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

Trafik ceza puanları ile ilgili müjdeyi paylaşmak istiyorum. Ülkemizin kara yolu altyapısını hızlı ve konforlu hale getirdik. Bu sayede ölümlü trafik kazalarında sadece son 5 yılda neredeyse azalma sağladık. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2.5 milyon sürücümüzün ceza puanlarının silinmesi ve yaklaşık 10 bin ehliyetin geri alınmasını sağlayacak düzenleme yapıyoruz.

