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SON DAKİKA | Türkiye'yi sarsan iki deprem sonrasında Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu!

08.02.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi ağlatan depremler sonrasında Borsa İstanbul'dan son dakika açıklaması geldi! Borsa İstanbul'da işlemler durduldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA | Türkiye'yi sarsan iki deprem sonrasında Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu!

Son dakika: Borsada işlemlerin durdurulması kararı alındı. Borsa İstanbul'un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.

İKİ KEZ DEVRE KESİCİ UYGULANMIŞTI

Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı.

SON DAKİKA: BORSADA İŞLEMLER TAMAMEN DURDURULDU

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu.

22 MART 2021'DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4 bin 505 puandan tamamladı. Borsa böylelikle, 22 Mart 2021'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul’da dün de düşük işlem hacminin gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 56 ise, 4 milyar lira düzeyinde belirlendi.


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