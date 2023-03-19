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Son dakika | 'Bu ne mantıktır, bu ne kafadır!' diyerek muhalefete yüklendi! Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Milletime şikayet ediyorum

19.03.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisi Bandırma'da açılıyor. Tesisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Togg'un ön sipariş almaya başladığını hatırlatarak "Çok kısa sürede de rekor bir talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları peyderpey gerçekleştireceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca Akkuyu NGS üzerinden muhalefete yüklenerek tepkisini "Bu ne mantıktır, bu ne kafadır, bu ne anlayıştır!" sözleriyle dile getirdi.

Son dakika | 'Bu ne mantıktır, bu ne kafadır!' diyerek muhalefete yüklendi! Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Milletime şikayet ediyorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

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"TÜRKİYE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR OYUNCU HALİNE GELİYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bu tesis sayesinde Türkiye sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltme kalmıyor, aynı zamanda ülkemiz dünyanın en sert 3. malzemesinin üretiminde ve satışında önemli bir oyuncu haline geliyor. Bugünkü açılışımızın önemi tesisin ülkemize sağladığı stratejik katkıyla ilgili.

  • Nadir toprak elementleri konusunda iyi bir rezerve sahibiz. Dünyada küresel tedarikleri belirli yerlere terk edip sadece fikri mülkiyet haklarının kazancıyla yetinme devri geride kaldı.

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  • Ne küresel sağlık ve güvenlik krizleri, ne yaşadığımız tabii afetler ne de önümüze çıkarılan diğer engeller bizi dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefimizden alıkoyamaz.

  • Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentler, diğer taraftan bakanlıklarımızın attığı adımlarla bir an önce vatandaşlarımızı şu kar, kışta aç açıkta bırakmayalım. Yaşanan sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk yüzünden başka yerlere giden insanlarımız yavaş yavaş şehirlerine dönüyor.

"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, ONLAR MAL DERDİNDE"

  • İnşallah biz 1 yıl içerisinde kalıcı konutları da bitireceğiz. Çadır kentten konteyner kentlere ve bir taraftan da prefabrik kentler yapıyoruz; 3 ayrı çeşit.

  • Biz bunların ne yapacağını gayet iyi biliyoruz. Bunlara benim vatandaşım bırakılabilir mi? Bunların derdi başka. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde.

  • Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntının çözümü için Türkiye'nin güçlü olması şarttır. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırırken ülkemizi hedeflerine yaklaştıracak diğer projeleri de ihmal etmiyoruz. Togg, bunlardan biridir. Geçtiğimiz günlerde Togg ön siparişleri almaya başladı, çok kısa sürede de rekor bir talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları peyderpey gerçekleştireceğiz.

  • Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracağız."

"BU NE MANTIKTIR, BU NE KAFADIR, BU NE ANLAYIŞTIR?"

  • Tüm üniteleri devreye girdiğinde Akkuyu NGS ülkemizin kesintisiz ve dengeli elektrik üretiminde önemli role sahip olacak. Ana muhalefet, yanındakilerle beraber Akkuyu NGS'yi gezmek istiyor, gidiyorlar, geziyorlar, 'Muhteşem bir eser' diyorlar, dönüp geldikten sonra da 'Yaptırmayacağız' diyor. Bu ne mantıktır, bu ne kafadır, bu ne anlayıştır! Milletime şikayet ediyorum; bu ana muhalefet ve yanındakiler bu ülkede, elektrikler bir zamanlar bunların iktidarında nasıl kesiliyorsa yarın bir gün yine bu noktaya düşeriz. Bunlara bu fırsatı inanıyorum ki 14 Mayıs'ta benim vatandaşım vermeyecek.
Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Bugün açılıyor Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Bugün açılıyor

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