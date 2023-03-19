Son dakika | 'Bu ne mantıktır, bu ne kafadır!' diyerek muhalefete yüklendi! Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Milletime şikayet ediyorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu tesis sayesinde Türkiye sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltme kalmıyor, aynı zamanda ülkemiz dünyanın en sert 3. malzemesinin üretiminde ve satışında önemli bir oyuncu haline geliyor. Bugünkü açılışımızın önemi tesisin ülkemize sağladığı stratejik katkıyla ilgili.

Ne küresel sağlık ve güvenlik krizleri, ne yaşadığımız tabii afetler ne de önümüze çıkarılan diğer engeller bizi dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefimizden alıkoyamaz.

İnşallah biz 1 yıl içerisinde kalıcı konutları da bitireceğiz. Çadır kentten konteyner kentlere ve bir taraftan da prefabrik kentler yapıyoruz; 3 ayrı çeşit.

Biz bunların ne yapacağını gayet iyi biliyoruz. Bunlara benim vatandaşım bırakılabilir mi? Bunların derdi başka. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde.

Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntının çözümü için Türkiye'nin güçlü olması şarttır. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırırken ülkemizi hedeflerine yaklaştıracak diğer projeleri de ihmal etmiyoruz. Togg, bunlardan biridir. Geçtiğimiz günlerde Togg ön siparişleri almaya başladı, çok kısa sürede de rekor bir talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları peyderpey gerçekleştireceğiz.

Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracağız."