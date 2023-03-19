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Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

19.03.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başlayacak. ​ Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretilecek.

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, Eti Maden geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdı.

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TÜRKİYE'NİN İLK BOR KARBÜR TESİSİ BUGÜN AÇILACAK

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Mart Pazar günü (bugün) açılacak.

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Tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

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Öte yandan, Kütahya'nın Emet ilçesinde yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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BOR CEVHERİNDEKİ KATMA DEĞER ARTACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, son yıllarda borda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını belirterek, "Bor cevherini borik asite ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satıyoruz. Bunun dışında kullanım alanlarını da artırıyoruz. Nitekim bu attığımız adımlar bize rekorlar getiriyor. İki yıl üst üste bor ihracatında rekor kırdık. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföyünün artması gerekiyordu. Bu tesisle bunu da yapmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Borun işlenmesiyle cevherin değerinin daha da artacağına işaret eden Dönmez, "Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor." ifadesini kullandı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Bor cumhurbaşkanı recep tayip erdoğan

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