Son dakika | Bu yaş aralığındakiler öncelikli! "Yüzyılın Konut Projesi"nde detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Evler 2+1 ve 1+1; o kesimlere kontenjan ayrıldı

Son dakika haberi: İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Yüzyılın Konut Projesi Programı" düzenlendi. Programda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesinde merak edilen detayları duyurdu. Konut projesi için başvuru ve teslim tarihleri de belli oldu.

EVLER YA 2+1 YA DA 1+1; AYDA 6 BİN 750 TL TAKSİT ÖDENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'da 12 bin konut inşa edilecek. Evler 2+1 ve 1+1 şeklinde olacak. Hak sahipleri ayda 6 bin 750 TL taksit ödeyecek. Evler 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular 15 Kasım'da başlayacak, kuralar aralık ayında çekilecek. İlk teslimler ise Mart 2027'de gerçekleşecek.

ERDOĞAN: "İNŞALLAH BU PROJEMİZ YENİ BİR DÖNEMİ FARKLI BİR ŞEKİLDE BAŞLATACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

Tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıracak konut hamlesiyle karşınızdayız. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacağız ve hep beraber "Ev sahibi Türkiye" diyeceğiz. İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır.

Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. Yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Her halimizin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması, barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir.

"EV SAHİBİ OLMAK UMUDUYLA KENDİLERİNE GÜVENEN İNSANLARIMIZI MAĞDUR ETTİLER"

On binlerce ailemizi yeni yuvalarıyla buluşturduk. Dar gelirli kardeşlerimizin yüzlerini güldürdük. Vatandaşlarımızın kendi evlerini inşa edebilmeleri için altyapısı hazır arsaları sunduk. TOKİ çok büyük başarılara imza attı. "TOKİ'yi bile imrendirecek" dedikleri projeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en başarılı yanı çöp, çukur, çamur. Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızı mağdur ettiler. Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler.

"304 BİNİNCİ KONUTUMUZU HAK SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA TESLİM ETTİK"

Millete bedava ev sözü verenlerin sesi soluğu çıkmazken biz geçen ay Malatya'da 304 bininci konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bir ay sonra inşallah 350 bininci yuvamızın anahtarlarını da afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yıl başına kadar 453 bin afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza gönül huzuruyla sorunsuz, sıkıntısız teslim edeceğiz.

Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE, 3 ÇOCUKLU AİLELERE VE EMEKLİLERE AYRI KONTENJAN

Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.

3 çocuğu olan ailelere yüzde 10 kontenjan ayırdık.

Emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza yüzde 20 kontenjan ayırdık.

EVLERİN YÜZDE 20'Sİ 18-30 YAŞ ARALIĞINDAKİ GENÇLERE

Evlerin yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz.

EVLER 2+1 VE 1+1 OLACAK

İnşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır.

SATIŞ BEDELİ VE VADE TUTARINI AÇIKLADI

Satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Ayda 6 bin 750 TL taksitle ödenecek. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli şekilde ev sahibi olacak. Böylelikle son dönemde olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız.

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT UYGULAMASI DA HAYATA GEÇİYOR

Kiralık konut uygulamamızı da devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbulumuzda uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. İstanbul’da 15 bin adet kiralık konut belirledik. İşçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahiplerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız. Konutlarımız bölgedeki rayiçin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek. Bu konutlarımızın bakımı, yönetimi ve denetimi ise devletimizin teminatı altında olacak.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuralar aralık ayında çekilecek. İlk teslimleri Mart 2027'de gerçekleştireceğiz. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz.

BAŞVURU BEDELİ VE KOŞULLARI BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından projenin ayrıntılarına ilişkin paylaşım yaptı. Buna göre projeye başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ ELİYLE TÜRKİYE TARİHİNİN "EN BÜYÜK" SOSYAL KONUT PROJESİ

Öte yandan daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin "en büyük" sosyal konut projesini hayata geçirecek.

"Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen, sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen proje kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek.

Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olması planlanan projeyle, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor.