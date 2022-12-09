Son dakika: 'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu: EYT'de yaş sınırı olmayacaktı, Bakan Bey kendisi açıklamıştı ama... Eylül ve 48 detayı!

EYT yaşı hakkında son dakika iddiası! Uzman isim Bakan Bilgin'in Meclis'teki sözleri sonrası açıkladı... EYT'de yaş sınırı olacak mı? Sayıları yaklaşık 3 milyonu bulan EYT'liler büyük bir heyecanla Aralık ayını bekliyordu. Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen EYT'de yaş sınırının olmayacağı tahmin ediliyordu. Son günlerdeki iddialar ise EYT içinde yeniden bir yaş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

SON DAKİKA: EYT'DE YAŞ SINIRI SENARYOSU BÖYLE ORTAYA ÇIKTI! 'BASKI YAPTILAR...'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TV100 yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili yaş sınırı tahminini belirten Erdursun; 'Vedat Bilgin, Meclis'teki konuşmasında süre biran önce bitsin de EYT ile ilgili bir açıklama yapmayayım gibi konuştu. Bu yapılan açıklamalayla ilgili sanki bir çalışma yokmuş algısı oldu. Dijital sistemlerden bahsetti ama zaten bunlar kayıtlarda' dedi.

'YAŞ SINIRI OLMAYACAKTI SAYIN BAKAN KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI AMA...'

'EYT'lilerle ilgili yaş şartı olmayacaktı, Sayın Bakan 1.5 milyon sayısını daha önce açıklamıştı. İşverenler Hazine ve Maliye Bakanlığına yoğun baskı yaptı. Süreç işverenlerin maliyeti açısından tıkanmış durumda.

'BUNU İLK DEFA SÖYLEYECEĞİM'

Bunu ilk defa söyleyeceğim EYT'nin bir maliyeti yok. Zaten maliyeti kendi içinde çözülüyor. Devlete bu işin maliyeti yok. Türkiye'de toplamda 13 milyon emekli var bunların 9 milyonu kendi primleriyle emekli olmuş. 1.5 kişiye ödenecek maaştan bahsediyoruz.

EYT'LİLERİN TALEPLERİ NE?

EYT'lilerin taleplerini herkes biliyor. 8 Eylül 1999 öncesi ne zaman ve nasıl emekli olacağı belliydi. Süreç uzadı. 11.5 milyon EYT'li vardı 7 milyonu bekledi ve emekli oldu. 8 Eylül 1999'da sigortası olan insanlar emekli olmak istiyor. EYT'liler yeniden yaş şartı istemiyor! Vatandaşa verilen hakkı geri alamazsınız.

SON DAKİKA: 'EYT'DE 48 VE 50 YAŞ SINIRI OLABİLİR...'

Çalışma Bakanlığı yaş şartı olmadan açıklayacaktı işverenler devreye girdi. Hükümet bunu kabul ederse yaş sınırı olur. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı olur diye düşünüyorum. Bu özüne uygun bir durum değil.

Hükümet bunu oy için yapıyor, hayal kırıklığı olmaması lazım. EYT bu kadar gündeme getirilmişken şimdi tekrar yaş sınırının olması vatandaşa sıkıntı yaratır.

BAKAN BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili dün şunları ifade etmişti:

"EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz."