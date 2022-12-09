FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: 'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu: EYT'de yaş sınırı olmayacaktı, Bakan Bey kendisi açıklamıştı ama... Eylül ve 48 detayı!

Son dakika: 'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu: EYT'de yaş sınırı olmayacaktı, Bakan Bey kendisi açıklamıştı ama... Eylül ve 48 detayı!

09.12.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberleri... EYT'de yaş kaç olacak? Türkiye'nin konuştuğu asgari ücret ve EYT konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam Meclis'te yaptığı konuşmada 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusuna cevap verirken çalışmaların devam ettiğini belirtti. SGK uzmanları ise konuşmanın şifrelerini çıkararak 48 ve 50 yaş sınırının olacağının sinyallerini aldıklarını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: 'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu: EYT'de yaş sınırı olmayacaktı, Bakan Bey kendisi açıklamıştı ama... Eylül ve 48 detayı!

EYT yaşı hakkında son dakika iddiası! Uzman isim Bakan Bilgin'in Meclis'teki sözleri sonrası açıkladı... EYT'de yaş sınırı olacak mı? Sayıları yaklaşık 3 milyonu bulan EYT'liler büyük bir heyecanla Aralık ayını bekliyordu. Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen EYT'de yaş sınırının olmayacağı tahmin ediliyordu. Son günlerdeki iddialar ise EYT içinde yeniden bir yaş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

SON DAKİKA: EYT'DE YAŞ SINIRI SENARYOSU BÖYLE ORTAYA ÇIKTI! 'BASKI YAPTILAR...'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TV100 yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili yaş sınırı tahminini belirten Erdursun; 'Vedat Bilgin, Meclis'teki konuşmasında süre biran önce bitsin de EYT ile ilgili bir açıklama yapmayayım gibi konuştu. Bu yapılan açıklamalayla ilgili sanki bir çalışma yokmuş algısı oldu. Dijital sistemlerden bahsetti ama zaten bunlar kayıtlarda' dedi.

image

'YAŞ SINIRI OLMAYACAKTI SAYIN BAKAN KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI AMA...'

'EYT'lilerle ilgili yaş şartı olmayacaktı, Sayın Bakan 1.5 milyon sayısını daha önce açıklamıştı. İşverenler Hazine ve Maliye Bakanlığına yoğun baskı yaptı. Süreç işverenlerin maliyeti açısından tıkanmış durumda.

'BUNU İLK DEFA SÖYLEYECEĞİM'

Bunu ilk defa söyleyeceğim EYT'nin bir maliyeti yok. Zaten maliyeti kendi içinde çözülüyor. Devlete bu işin maliyeti yok. Türkiye'de toplamda 13 milyon emekli var bunların 9 milyonu kendi primleriyle emekli olmuş. 1.5 kişiye ödenecek maaştan bahsediyoruz.

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

EYT'LİLERİN TALEPLERİ NE?

EYT'lilerin taleplerini herkes biliyor. 8 Eylül 1999 öncesi ne zaman ve nasıl emekli olacağı belliydi. Süreç uzadı. 11.5 milyon EYT'li vardı 7 milyonu bekledi ve emekli oldu. 8 Eylül 1999'da sigortası olan insanlar emekli olmak istiyor. EYT'liler yeniden yaş şartı istemiyor! Vatandaşa verilen hakkı geri alamazsınız.

SON DAKİKA: 'EYT'DE 48 VE 50 YAŞ SINIRI OLABİLİR...'

Çalışma Bakanlığı yaş şartı olmadan açıklayacaktı işverenler devreye girdi. Hükümet bunu kabul ederse yaş sınırı olur. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı olur diye düşünüyorum. Bu özüne uygun bir durum değil.

Hükümet bunu oy için yapıyor, hayal kırıklığı olmaması lazım. EYT bu kadar gündeme getirilmişken şimdi tekrar yaş sınırının olması vatandaşa sıkıntı yaratır.

BAKAN BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili dün şunları ifade etmişti:

"EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz."

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin fiyatlarına bir indirim daha! Benzin fiyatlarına bir indirim daha!
Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirimAraç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyorCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor
Anahtar Kelimeler:
EYT

En Çok Okunan Haberler

17 yaşında geneleve satıldı! 'Zorla hayat kadını yapıldım, babam taciz etti'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Zorla hayat kadını yapıldım, babam taciz etti'

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

Bakan Bilgin'den asgari ücret sözleri: 'Konuşulan rakamlar...'

Bakan Bilgin'den asgari ücret sözleri: 'Konuşulan rakamlar...'

Sözleşmeliden kadroluya geçişte ayrıntılar belli oldu

Sözleşmeliden kadroluya geçişte ayrıntılar belli oldu

Kontenjanlar doldu, 10 bin TL'yi aşacak!

Kontenjanlar doldu, 10 bin TL'yi aşacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.