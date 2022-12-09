Son dakika EYT haberleri... Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş sınırı olacak mı? Herkes o konuşmayı bekliyordu...

Son dakika haberi: EYT'de yaş sınırı düğümünün yapılacak açıklamayla çözülmesi bekleniyordu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 'yaş sürprizi' bir anda gündem yarattı. Emeklilik hayali kuran milyonlar kadınlarda 48 yaş, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddiaları sonrası yapılacak açıklamayı merakla beklerken, beklenen gün geldi çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusu sorulmuş, Bakan Bilgin ise gelecek açıklamayı Meclis'te yapacağını söylemişti. Milyonlar sabah saatlerinden bu yana kritik açıklamaya kilitlendi. 2023 yılı bütçesi görüşmeleri sonrası Bakan Bilgin, EYT'deki yaş kriterinin detaylarını açıkladı. EYT'lilerin gözü kulağı Meclis'te...

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI? HERKES ONU MERAK EDİYORDU...

Vedat Bilgin'in merakla beklenen bütçe konuşması sona erdi. Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz.

Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim. Çalışmaları tamamladığım zaman yüce Meclis'te paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım.

TBMM milletimizin iradesini temsil eden bir Meclis'tir. Burada her türlü eleştirinin yapılması çok kıymetlidir.

İşçi işveren ilişkilerinde biz devlet olarak nerede duruyoruz? Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devlet emekçilerinin hukukunu kendi şartları içinde düzenleyecektir.

Çalışma ilişkilerinde modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Sendikalar sermaye kendiliğinden güçlüdür mantığı ile kurulur. Emekçilerin ve işçilerin örgütlenmesi sendikalaşması onları işverene kadar korumak içindir. Biz sendikalaşmayı çok önemli görüyoruz. Kamu sendikalaşma oranı yüzde 70'lerdedir oldukça yüksektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bir sendikalaşmaya karşı duruş gelişmiştir. Buna karşı mücadele etmek bütün siyasilerin görevidir.

Bugün de sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere karşı tavırlar var. Sendikanın kimliğine hiç bakmam. Bizim hukukumuza karşı hangi işlem varsa üzerine giderim. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. İşçilerin yanındayım.

3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi kayıt altına almıştık. Teknik çalışmalarını yaptık. O konuda kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Biz onu genişlettik, yaklaşık 6 milyona yakın bir orana çıkardık. Bu Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir.

'ASGARİ ÜCRETİN REEL DEĞERİ GERİLEDİ'

Temmuz ayında asgari ücreti yeniden belirledik. Toplam yüzde 80'in üzerinde bir artış yaptık. Enflasyon karşısında asgari ücretin reel değeri gerilemiştir. Bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz başladı. Sendikalarımız ve bizim oturduğumuz masada bu görüşmeler devam ediyor. Asgari ücret çalışmaları başlamadan önce kamuoyunun beklentisi nedir diye bir araştırma yaptırdım. Bu araştırmaya göre ortalama kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin liranın üzerinde çıktı. İş verenlerin beklentisi 7 bin lira civarında çıktı. Demek ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu çalışma bize bir kanaat vermek için yapıldı.

'BENİM BURADA BİR RAKAM TELAFFUZ ETMEM YAKIŞIK ALMAZ'

Önümüzdeki dönemde asgari ücretle ilgili konuşulan rakamlar var. Benim burada bir rakam telaffuz etmem yakışık almaz. Sık sık asgari ücretlilerin yüzde 60 düzeyinde oluştuğu söyleniyor. Asgari ücretlilerin oranı yüzde 38 küsür. O da küçümsenecek bir rakam değil. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Asgari ücret aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen bir etki yaratmaktadır. Biz ne kadar gerçekçi bir rakam belirlersek, asgari ücrete yakın çalışanların ücretleri de yukarı çıkacaktır. Asgari ücreti en alttaki ücretliye tanımlıyoruz biz, fakat üstteki ücretleri düzenleyecek etkisini de görmemiz gerek.

32 tür sözleşmeli personel var. Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz. Kimler var bunların içerisinde, sözleşmeli hemşireler var, aile hekimi çalışanları var, üniversite asistanları var, sağlık çalışanlarımız var. Bütün bunları kapsam içerisine aldık. Yaklaşık 500 bine ulaşacak sayı gündemde. Çalışmanın teknik kısmı bitti. İrade Meclis'in. Bu çalışmanın reform niteliğinde bir çalışma olduğunun altını çizmek isterim.

Geçici işçiler meselesi fevkalade önemlidir. Geçici işçiler konusunu şahsen de dert eden bir adamım. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorunun çalışmasını bitirdim. Bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder. Katkılar yapacağınıza inanıyorum."

AK PARTİ'DEN 'EYT'DE YAŞ SINIRLAMASI' AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldığı canlı yayında 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusuna yanıt vermişti.

Kurtulmuş, 'Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir.' ifadelerini kullanmıştı.

1 OCAK 2023 TARİHİ KRİTİK

EYT düzenlemesinin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.