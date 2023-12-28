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SON DAKİKA | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Resmi Gazete'de! Ödemeler iki gün içinde başlıyor

28.12.2023 06:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiyede son! 4 milyondan fazla kişinin beklediği 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi kararı çalışan emekliler için Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 bin lira emekli ikramiyesi ödemeleri iki gün içinde yapılacak.

SON DAKİKA | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Resmi Gazete'de! Ödemeler iki gün içinde başlıyor

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİR DEFAYA MAHSUS 5 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

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ÖDEMELER İKİ GÜN İÇİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak" ifadesini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

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