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Son Dakika: Çalışan kesimin zam beklentisi yüzde 30'u geçti!

13.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye İş Dünyası Araştırması sonuçları açıklandı. Çalışan kesimin 2022 maaş zammı beklentisi yüzde 30'u aşarken, en fazla çalışılmak istenen il İstanbul oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 57'si ise yurt dışında çalışmak istediğini belirtti. Yurt dışında en çok tercih edilen ülke sıralamasında yüzde 27 ile ABD birinci olurken bunu yüzde 17 ile Almanya ve yüzde 12 ile İngiltere izledi.

’Türkiye İş Dünyası Araştırması’ sonuçlarına göre çalışanların yüzde 45’i aldıkları maaşlardan memnun olmadıklarını belirtirken, 5.000 TL ve altında maaş alanlarda memnuniyetsizlik yüzde 76 olarak tespit edildi.Persty Yönetim Danışmanlık ve Canan Duman Akademi ve Danışmanlık iş birliği ile yürütülen ’Türkiye İş Dünyası Araştırması’ tamamlandı. İşgücünün beklentilerine, eğilimlerine, tercihlerine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin 107 kişi katıldı. 2022 yılına dair beklentilere ilişkin sorulara yanıt veren araştırma, çalışanların maaşlarından memnuniyet düzeylerini, maaş artışı ve ideal bir işletmeden beklentilerini, en çok çalışılmak istenen ülkeleri, illeri ortaya koyuyor. Çalışanların fikir ve beklentileri analiz edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 75’i aktif olarak bir işte çalışan, yüzde 25’i çalışmayan, yüzde 42’si kadın, yüzde 58’i erkek, yüzde 16’sı Z Kuşağı, yüzde 54’ü Y Kuşağı, yüzde 27’si X Kuşağı, yüzde 3’ü patlama kuşağı oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 25’i 5.000 TL ve altı, yüzde 49’u 5.001-10.000 TL ve yüzde 26’sı 10.001 TL ve üzerinde mevcut maaşa sahip olduklarını paylaştı.

ÇALIŞANLAR MAAŞLARINDAN MEMNUN DEĞİL

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 45’i aldıkları maaşlardan memnun olmadıklarını belirtirken, 5.000 TL ve altında maaş alanlarda memnuniyetsizlik yüzde 76 olarak tespit edildi.

ÇALIŞANLARIN ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE

Enflasyonun da etkisiyle 2022 yılı için yüzde 30 üzeri maaş artışını tatmin edici bulacakların oranı yüzde 38 olurken 5.000 TL ve altı maaş alanlarda bu oran yüzde 57 oldu.

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İşverenlerinin yüzde 30 üzeri ücret artışı yapacağını tahmin edenlerin oranı; 5.000 TL ve altı maaş alanlarda yüzde 57, 5.001- 10.000 TL maaş alanlarda yüzde 10, 10.001 TL ve üzeri maaş alanlarda yüzde 3.

YURT DIŞINDA ÇALIŞMA İSTEĞİ YÜKSELİŞTE

Türkiye’de ya da yurtdışında çalışmayı arzu etme durumuna göre katılımcıların yüzde 55’i yurtdışında çalışmayı istiyor. Yurt dışında en çok tercih edilen ülke sıralamasında yüzde 27 ile ABD birinci. Bunu yüzde 17 ile Almanya ve yüzde 12 ile İngiltere izliyor.
Kuşaklar bağlamında bu oran Z kuşağında yüzde 66, Y kuşağında yüzde 56, X kuşağında yüzde 48, patlama kuşağında yüzde 64 oldu.

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EN ÇOK ÇALIŞILMAK İSTENEN İL İSTANBUL

Türkiye’de en çok çalışılmak istenen şehir yüzde 31 ile İstanbul. Bunu yüzde 20 ile İzmir, yüzde 11 ile Ankara takip ediyor.

İdeal bir işletmeden beklentilerde tatmin edici maaş ve prim üst sırada
Katılımcılar bir işletmede en çok önem verdikleri konuların sırasıyla, tatmin edici maaş ve prim sistemi, başarının, performansın takdir edilmesi/ödüllendirilmesi ve çalışanlarına birey olarak değer verme olduğunu belirttiler. (İHA)

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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