Son dakika! Cari açık rakamları açıklandı

Eylül'de cari işlemler 2,36 milyar dolar açık verdi. beklentiler cari işlemler dengesinin 2,52 milyar dolar açık vermesi şeklindeydi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 2 milyar 364 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

Ayrıntılar şu şekilde:

"Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.044 milyon ABD doları artarak 3.709 milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2.869 milyon ABD doları azalarak 1.692 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Eylül ayında 6.046 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 3.236 milyon ABD doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.916 milyon ABD doları tutarında azalarak 1.555 milyon ABD dolarına gerilemiştir.