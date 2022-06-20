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Son dakika: 'Çay fiyatı' hakkında yasa teklifi Meclis'e sunuldu! "Hedefimiz üretici ve tüketiciyi korumak"

20.06.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti tarafından çay üretimi ve çay fiyatlarıyla ilgili yasa teklifi Meclis'e sunuldu. 'Çay Kanununda Değişiklik' öngören yasa teklifiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hedefimiz çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek ve Türk çayını dünya markası haline getirerek dış pazarlardaki payını büyütmektir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: 'Çay fiyatı' hakkında yasa teklifi Meclis'e sunuldu! "Hedefimiz üretici ve tüketiciyi korumak"

AK Parti, çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren 'Çay Kanununda Değişiklik' öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifte imzası olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, teklifle ilgili şöyle konuştu:

"Hedefimiz; bu teklifin TBMM’de sağlanacak kıymetli katkıların sonucunda yasalaşmasıyla birlikte üretici ve tüketiciyi korumak, çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek ve Türk çayını dünya markası haline getirerek dış pazarlardaki payını büyütmektir."

(DHA)

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