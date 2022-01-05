Son dakika… Çeyrek altının yerini alacak! Gümüşte flaş tahmin! 20 lira…

Mynet Özel / Sinem Eryılmaz

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadele etmek için para politikasında sıkılaştırma adımlarına başladı. Bu adımlarla beraber altının ons fiyatında olduğu gibi gümüşün ons fiyatında da baskı yaşandı. Yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyen gümüşün ons fiyatı, 2021 yılını yüzde 12’ye yakın değer kaybıyla kapattı. Türkiye'de en çok yatırım yapılan emtialar arasında bulunan gümüşün gram fiyatı 9,95 TL’den, ons fiyatı ise 22,95 dolardan işlem görüyor.

Analistler gümüş fiyatının 23 dolar/ons seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde fiyatların yukarı yönde tırmanışını sürdürmesini bekliyor. MKS Pamp Group tarafından yayımlanan değerli metaller raporunda gümüş fiyatının ortalama fiyatının 28 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Gümüş fiyatları hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılırken emtia piyasalarındaki bu kayıpların nedenini Fed’in piyasaları manipüle etmesine bağlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Gümüşün ons fiyatı Amerikan Merkez Bankası Fed politikalarından dolayı baskı altında kaldı ve değer kaybetti. Altın ve gümüş rasyosunda yaşanan yükselişin de burada etkili olduğunu gördük. Özellikle altın gümüş rasyosundaki bu yükseliş trendi son aylarda kendini düşüşe bıraktı ama Fed’in manipülasyonu karşısında değer kaybettiğini gördük” dedi.

FED GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

“Dünyada enflasyon artmaya devam ediyor. Özellikle enflasyonu satın almayan bir emtia fiyatı var karşımızda” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Yaklaşık 6 aydır Amerika’da piyasalar açılır açılmaz altın ve gümüş sattılar. Çünkü buradaki tek hedef insanları geçici enflasyona inandırmaktı. Özellikle son 6 aydır Fed tarafından geçici enflasyon söylemiyle baskılanan emtia fiyatlarında son aylarda toparlanma gördük. Çünkü Fed ve Fed üyeleri geçici enflasyon söyleminden çıktılar ve gerçeği itiraf ettiler” diye konuştu.

ONS GÜMÜŞ İÇİN 40 DOLAR BEKLENTİSİ

2022 gümüş fiyatı için tahmin de yapan İslam Memiş, “Gümüşün ons fiyatı yılın ilk çeyreğinde 30 dolar seviyesini kıramadı. Kritik direnç seviyesi 30 dolar. 30 dolar seviyesini kırdıktan sonra ve rasyodaki aşağı yönlü trend gerçekleştikten sonraki öngörüm o yönde ki ben ons gümüşte 40 dolar seviyesini bekliyor olacağım” değerlendirmesinde bulundu.

“MANİPÜLASYONDAN UZAK GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇECEK”

Devletlerin ve şirketlerin ciddi anlamda piyasadan gümüş topladığını vurgulayan İslam Memiş, “Gümüş çünkü sadece bir yatırım aracı değil. Dünyada çok ciddi anlamda talep görmeye devam ediyor. Ve şu anda gümüşü ciddi anlamda toplayan şirketler ve devletler var. Fiziki gümüş toplayan devletler ve şirketler kesinlikle yüksek maliyet yapmaz. Aslında Fed’in manipülasyonu da emtia toplamak için zemin hazırlamış oldu. O yüzden bence manipülasyondan sonra özellikle enflasyonu satın almamış gümüş fiyatlarında hızlı bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar Fed’in faiz arttırma süreci olsa da yatırımcı şunu unutmamalı: 2021 yılında enflasyonu fiyatlamamış olan bir gümüş var ve bu gümüş pimi çekilmiş bomba gibi kenarda bekliyor. 2022 yılında Fed süreci ile baskılanma olabilir ama önemli olan Fed’in enflasyona karşı mücadelesinin başarılı olup olamayacağı ve bunun hiperenflasyona gideceği mi sorusu. Bence 2022 yılı emtialarla Fed’in savaşacağı bir yıl olacak. Dolar bir tarafta altın ve gümüş diğer tarafta” yorumunu yaptı.

GRAM GÜMÜŞ İÇİN 20 LİRA BEKLENTİSİ

Gümüşün gram fiyatına ilişkin de öngörüde bulunan İslam Memiş, “Gümüşün gram fiyatıyla alakalı zaten bir problem yok. 2021 yılı içinde 11-12 lira aralığında bir gram fiyatı öngörmüştüm. 13,20 lira seviyesine kadar yükseldi. 2022 yılında gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesini bekliyorum. Tabi bu yükselişlerde ons gümüşün de etkisi olacak” dedi.

ÇEYREK ALTIN YERİNE GÜMÜŞ SİKKE

Aralık ayında 1060 lira zirvesini görerek rekor kıran gram altın yatırımcıyı 0,10 gram altına yöneltmişti. Düğünlerde çeyrek altın takmakta zorlanan vatandaşlara seslenerek, “Aynı bir çeyrek altın gibi, cumhuriyet altını gibi gümüşün sikkelerini 2 hafta sonra piyasaya sürüyorum. Artık düğünlerde gelin ve damadın yakasında gümüş sikke görürseniz şaşırmayın” ifadelerini kullandı.



