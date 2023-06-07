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SON DAKİKA: CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Dikkat çeken 'Abla' detayı, iki ihtimal var...

07.06.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden önce kurultaya gidilmesi konusunda beklentisini dile getirmişti. Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bir dönem daha İstanbul'da aday göstermek istediği biliniyor. Ekrem İmamoğlu'nun ise bugün kameralar karşısına geçerek yeni yol haritasını duyurması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Dikkat çeken 'Abla' detayı, iki ihtimal var...

CHP'de sıcak saatler! Son dakika bilgisine göre Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı muhalefet yapmak için harekete geçti. İmamoğlu'nun bugün kameralar karşısına geçerek yeni yol haritasını duyurması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak mı? İki ihtimal söz konusu...

SON DAKİKA: CHP'DE SICAK SAATLER! EKREM İMAMOĞLU HAREKETE GEÇTİ

2019'da İstanbul'da belediye başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu, Mayıs 2023 seçimlerinde de aktif olarak Kılıçdaroğlu'na destek amacıyla çalışmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK oluşturması ve parti yönetimini kendisine bağlaması yeniden aday olma ihtimalini güçlendirdi.

SON DAKİKA: EKREM İMAMOĞLU GEMİLERİ YAKTI! PARTİ KURACAK MI?

Ekrem İmamoğlu'nun parti kurup kurmayacağı en çok merak edilen konu başlıkları arasında! İBB Başkanı İmamoğlu'nun birinci önceliği yerel seçimlerden önce kurultaya gitmek ve CHP genel başkanı olmak... 28 Mayıs seçimlerinin ertesi günü paylaştığı videoda da 'Değişim' işareti veren İmamoğlu için birinci öncelik bu!

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GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMAYINCA SÜRECİ HIZLANDIRDI

İkinci ihtimalde ise Ekrem İmamoğlu yeni parti kurabilir! CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi kurultaya gitmezse ve Kılıçdaroğlu yeniden seçilirse İmamoğlu değişim hareketini parti kurarak resmileştirebilir. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden sonuç alamaması bu konudaki hareketini hızlandırmasına neden oldu.

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MERAL AKŞENER DETAYI! O DA EKREM İMAMOĞLU'NU İSTİYOR...

Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde ısrarla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini gündeme getiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, tartışmaların devamında masadan kalkmıştı. Masaya yeniden dönen Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak kabul ettirmişti. İmamoğlu'nun Akşener'e 'Abla' diye hitap ettiği biliniyor. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Meral Akşener de CHP'nin genel başkanının Ekrem İmamoğlu olmasını arzu ediyor...

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