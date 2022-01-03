SON DAKİKA | CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e 'enflasyon' tepkisi: Makyajladıkları rakamlarda bile...

Son dakika: Emekli ve mur maaşları için kritik öneme sahip enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2021 enflasyonu yüzde 36,08 olarak belirlendi. Aylık bazda oran yüzde 13,58 oldu. Açıklanan enflasyon rakamı sonrası emekli ve memur zamları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken, muhalefetten ilk açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyonu "makyajlanmış rakam" olarak adlandıran Kılıçdaroğlu, "Üretici enflasyonu yüzde 80’e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek." ifadelerini kullandı.

CHP liderinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80’e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!

"TÜİK'TEN BİLE BETER TEKLİFİNİZİ NOT ETTİK"

Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK’ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun."





