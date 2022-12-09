Son dakika | CHP'nin asgari ücret talebi açıklandı! İYİ Parti'nin teklifini de geçti, o rakamı sosyal medyadan duyurdu

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret talebi belli oldu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin asgari ücret talebini açıklayarak rakam verdi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için neredeyse her gün yeni bir rakam ortaya atılmaya devam ederken, İYİ Parti'nin ardından ana muhalefet partisi CHP de asgari ücret talebini duyurmuş oldu.

SON DAKİKA | CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ BELLİ OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin 2023 asgari ücret talebinin 10 bin 128 TL olduğunu açıkladı.

"ÇALIŞANLARIN YÜZDE 69'U ASGRARİ ÜCRETLİ"

CHP'li Ağbaba, açıklamasında, özel sektörde asgari ücretle çalışanların sayısına dikkat çekerken "Sayın Bakan, asgari ücretli çalışanların oranını yüzde 38 olarak açıkladı. Bunun yalan olduğunu kendisi de biliyor kamuoyu da biliyor. Memurları da katarak hinlik yapmaya çalışıyor. DİSK'in açıklaması burada önemli özel sektörde çalışanlarının yüzde 69'u asgari ücret alıyor." diye konuştu.

"AVRUPA'DA BU ORAN YÜZDE 9"

Asgari ücretle çalışma oranının Avrupa'nın çok üstünde olduğunu belirten Ağbaba, "Devletin merkez bankasının açıklamalarına göre asgari ücretle çalışanların oranı yüzde elli! Bunu devletin merkez bankası söylüyor. Avrupa ülkelerindeki orana bakalım, AB'de ortalama asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 9!" dedi.

İYİ PARTİ'NİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin en az 9 bin 600 TL olmasını ve ücretin 3 ayda bir güncellenmesini önerdiklerini, işverenlere vergi boyutunda sağlanan desteğin de devam etmesi gerektiğini söylemişti.

