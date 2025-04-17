Son dakika! CHP'ye kayyum iddiasıyla ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Son dakika! Dün akşam saatlerinde sosyal medyada hareketli dakikalar yaşanmıştı. Sebebi ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın bugün için CHP'ye kayyum atanacağını yazmasıydı. Ses getiren paylaşım kısa sürede gündem olurken borsada da düşüş yaşanmasına neden oldu. Ardından Adalet Bakanı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun kayyum iddialarını yalanladı. Paylaşımından dolayı Kütahyalı'ya da çok sayıda tepki geldi.

İDDİASI BİR ANDA GÜNDEM OLMUŞTU

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyum atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Kütahyalı'nın ifadesinin İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi.

TALİMAT YAZISI GÖNDERİLDİ

Kütahyalı'nın paylaşımı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Kütahyalı'ya soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilerek ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.