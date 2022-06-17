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  4. Son dakika: Çiftçiler için kritik açıklama! O paralar hesaplara yatıyor...

Son dakika: Çiftçiler için kritik açıklama! O paralar hesaplara yatıyor...

17.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Son dakika: Çiftçiler için kritik açıklama! O paralar hesaplara yatıyor...

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan 77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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