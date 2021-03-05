FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Çiftçiye gübre desteği ikiye katlandı! İşte 2021 gübre desteği yeni fiyatı!

Son Dakika: Çiftçiye gübre desteği ikiye katlandı! İşte 2021 gübre desteği yeni fiyatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 09:39 | Son Güncelleme

Son dakika Resmi Gazete'de yayınlanan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen gübre desteği ödemesinde geçtiğimiz yıl verilen ücret ikiye katlandı. Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.

Son Dakika: Çiftçiye gübre desteği ikiye katlandı! İşte 2021 gübre desteği yeni fiyatı!

Son dakika Resmi Gazete'de yayınlanan kararla çiftçiye verilen gübre desteği ikiye katlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere 2020 yılı destekleri kapsamında dekar başına verileceği duyurulan katı-organik-organomineral gübre destekleri iki katına çıkarıldı. "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇİFTÇİYE GÜBRE DESTEĞİ İKİYE KATLANDI

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu.

Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.

2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, bazı ürünler için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de iki katına çıkarıldı.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi.

Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu.

Söz konusu ürünlerde daha önce verileceği duyurulan mazot destekleri aynen devam edecek. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da yükselmiş oldu.

Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütecek.

ÇİFTÇİLERE VERİLEN DESTEKLERİN YENİ FİYATLARI

çiftçi

TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor.

İLK ŞART: ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'NE KAYIT

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız. Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar;

  • Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

  • Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

  • Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

  • 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

  • Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

  • Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

  • Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

  • Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!Üzerindekilerin fiyatı dudak uçuklattı!
4 Mart evde bakım maaşı yatan iller | Paralar ne zaman yatacak?4 Mart evde bakım maaşı yatan iller | Paralar ne zaman yatacak?
Garanti BES iptali nasıl yapılır?Garanti BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama
Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama
'Gram altında 450 lira direnç seviyesidir'
'Gram altında 450 lira direnç seviyesidir'
Emekli maaşları ne kadar oldu?
Emekli maaşları ne kadar oldu?
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Benzin istasyonu açmak yasaklandı!
Benzin istasyonu açmak yasaklandı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!
Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika: Altın 9 ayın en düşük seviyesinde!
Altın 9 ayın en düşük seviyesinde
Esnaf zor durumda: Ambalaj fiyatları neredeyse iki katına çıktı!
Fiyatları yüzde 40 arttı!
A101 hafta için ve hafta sonu çalışma saatleri | A101 saat kaçta açılıyor?
İşte A101'in çalışma saatleri
Petrol fiyatları yükseldi! 5 Mart petrol fiyatları
Petrol fiyatları yükseldi!
Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları bugün hesaplara yatıyor!
Bugün hesaplara yatıyor!
Kripto Paralar: Risk mi Yoksa Fırsat mı?
Kripto Paralar: Risk mi Yoksa Fırsat mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.