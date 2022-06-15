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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika akaryakıt fiyatları açıklaması! 'Benzin ve motorin fiyatları rahatsız edecek düzeydedir'

15.06.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'dan artan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pompa fiyatları rahatsız edecek düzeydedir. Keşke topraklarımızın her yerinden petrol fışkırsa" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika akaryakıt fiyatları açıklaması! 'Benzin ve motorin fiyatları rahatsız edecek düzeydedir'

Son dakika: Benzinin ve motorinin fiyatı 2022 başında gördüğü 13 TL seviyelerinden 28 TL seviyelerine yükselmişti. Akaryakıt fiyatlarındaki ortalama artış ise bu yıl içerisinde yaklaşık yüzde 115 oldu. Fiyatlar her geçen gün artmaya devam ederken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son derece kritik bir açıklama geldi. Erdoğan fiyatların rahatsız edici düzeyde olduğunu ifade ederek, "Pompa fiyatları rahatsız edecek düzeydedir. Keşke topraklarımızın her yerinden petrol fışkırsa" diye konuştu. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamasının detayları...

SON DAKİKA: Akaryakıtta üst üste zamlar sonrası flaş gelişme! Benzin fiyatları için yeni karar... (15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)SON DAKİKA: Akaryakıtta üst üste zamlar sonrası flaş gelişme! Benzin fiyatları için yeni karar... (15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)

benzin

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Dünyanın ciddi bir gıda kriziyle yüz yüze olduğu şu dönemde üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı bir an önce milli sisteme bağlamak için gece, gündüz çalışıyoruz. Pazartesi Filyos'taki törenle bu yönde önemli bir adım daha attık. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Petrol fiyatlarının bugünkü seviyesinin hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açıktır.
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MAAŞLARA 'TEMMUZ ZAMMI' MESAJI

  • Ocak ayında çok önemli adımlar attık. Temmuzda enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız. Yıl başında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki şubat-martla birlikte enflasyon da önemli ölçüde gerileyecek.


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Recep Tayyip Erdoğan
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