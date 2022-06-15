SON DAKİKA: Akaryakıtta üst üste zamlar sonrası flaş gelişme! Benzin fiyatları için yeni karar... (15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)

SON DAKİKA: Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren benzin litre fiyatına bu kez indirim geldi. Yapılan değişiklikle benzin fiyatı için 95 kuruşluk indirime gidildi. İşte son dakika haberinin detayları...

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 28,46'dan satılan benzinin litresi 27,51'e düştü. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.58'den 27,63'e indi.

SON DÖNEMDE ÜST ÜSTE ZAMLAR GELDİ

Son dönemde akaryakıt fiyatları üst üste zamlandı. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde ise motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.

CHP'DEN BENZİN VE MOTORİN ÖNERİSİ! '6 LİRA UCUZLAR...'

CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi. Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, 'Halkını rahatlatmak için bşata Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşcu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur' dedi.

PETROL FİYATLARI İÇİN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ticaret akışındaki aksamalar ile yeniden yönlendirmeler ve Kovid-19 salgını sonrası yaşanan talep artışı nedenleriyle petrol fiyatları öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 100 dolardan 105 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 95 dolardan 100 dolara yükseltti. Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 80 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar ve 76 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 81 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 2024 için de tahminlerini yükselterek, Brent petrolün varil fiyatını 65 dolar, WTI tipi petrolün varil fiyatını ise 62 dolar seviyesinde beklediğini açıkladı. Kurum, 2025 ve daha uzun vadeli öngörülerini ise sabit tuttu. Yukarı yönlü revize edilen petrol fiyatlarının mevcut tedarik kanallarında yaşanan kesintileri ve artan talebi yansıttığı ifade edilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan deniz yoluyla yapılan petrol ithalatını yasakladığı anımsatıldı.

UZUN VADE GÖRÜNÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Açıklamada, AB'nin bu nedenle toplam petrol ithalatının üçte birini diğer bölgelerdeki tedarikle kapatmaya çalışması gerekeceği, Rusya petrolünün büyük bir kısmının ise Hindistan ve Çin'e yönleneceği vurgulandı. Ek kapasite kullanımı ve ticaret akışındaki yeniden düzenlemelerinin küresel petrol tedariki üzerindeki baskısının zamanla azalacağı aktarılan açıklamada, bu nedenle fiyat hareketliliğinin yatışmasının öngörülmesi nedeniyle uzun vadeli petrol fiyatı tahminlerinde değişikliğe gidilmediği aktarıldı.



