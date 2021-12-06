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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

06.12.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi milyonların beklediği asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşçi ve işveren kesimi memnun edecek bir rakamda karar kılacaklarının altını çizen Erdoğan "Asgari ücret 4 bin lira mı olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaparak, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN '4 BİN TL' İDDİALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği iddiaları gündem yaratmıştı. Katar ziyareti öncesi Erdoğan'a "Asgari ücret 4 bin lira mı olacak?" sorusu soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili soruya verdiği yanıt şöyle:

Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz. Şu anda sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi gerek işveren kesimiyle görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte bir yere varacaklar. Dönünce bizler, bu görüşmelerde ne yaptılar, teklifleri nedir, bunları görelim. Daha önce de söylediğim gibi, biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. En uygun olanı en ideal olanı gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararı vereceğiz. Temenni ediyorum ki, sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de kararla memnun olması lazım. Bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz.

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''STOKÇULUK YAPANLAR VAR''

Stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil. Müeeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım dedim.

''STOKÇULUK YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK''

Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et diyemeyiz. Sen mi stokçuluk yapıyorsun. Bedelini ağır ödeyecek.

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ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan
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