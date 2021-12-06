Asgari ücrette çarpıcı iddia! Erdoğan: Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç geçtiğimiz hafta resmen başladı. Asgari ücrette belirlenecek rakam merakla beklenirken, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık kalınmıştı. "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamaları yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği belirtiliyor.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRANIN ALTINDA OLMASIN"

Cumhuriyet'te yer alan göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.

"MUHALAFETE KARŞI SESSİZ KALMAYIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup başkanvekillerinden “muhalefete karşı sessiz kalmamalarını” istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti’ye hem hükümete hem de “şahsına yönelik sert eleştirilerin” geldiğini belirten Erdoğan’ın, grup başkanvekillerinden de “aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği” belirtiliyor. Erdoğan’ın ayrıca grup başkanvekillerinden “iktidarın icraatlarını Mecliste etkin bir dille anlatmalarını istediği” de ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.