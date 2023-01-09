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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'lileri heyecanlandıran sözler! Meclis'e ne zaman sunulacak? Canlı yayında açıkladı

09.01.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. EYT'de yaş şartının olmadığının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi için emeklilik kapısı açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz." dedi. EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte son dakika EYT haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'lileri heyecanlandıran sözler! Meclis'e ne zaman sunulacak? Canlı yayında açıkladı

Son dakika haberine göre, merakla beklenen EYT düzenlemesindeki son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası konuştu.

EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik imkanı sağlanmıştı. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinin yasalaşması büyük bir heyecanla bekleniyor.

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"YAKINDA MECLİS'E SUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası merakla beklenen açıklamayı yaparak, "Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte başvurular başlayacak.

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EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

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