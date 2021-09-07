Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Orta Vadeli Programı hazırlayanlara teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN OVP TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:

Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/oOxoUOyZJ4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 7, 2021



