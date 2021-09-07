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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması

07.09.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Orta Vadeli Programı hazırlayanlara teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN OVP TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:

Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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