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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha ileri götüreceğiz

08.09.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha ileri götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

ÇOK FARKLI BİR BOYUTA TAŞIMAYI BAŞARDIK

İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık.

Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.

İşte Erdoğan'ın açıklaması;

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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