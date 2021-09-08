Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha ileri götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

ÇOK FARKLI BİR BOYUTA TAŞIMAYI BAŞARDIK

İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık.

Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.

İşte Erdoğan'ın açıklaması;

İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık.



Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin. pic.twitter.com/ApuIRWkQ0y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021



