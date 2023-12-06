FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran'ı işaret etti! 'Yavaşlama başladı' diyerek duyurdu: Enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran'ı işaret etti! 'Yavaşlama başladı' diyerek duyurdu: Enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek

06.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Fiyat istikrarı konusunda ciddi tedbirler aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla ilgili de tarih verdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran'ı işaret etti! 'Yavaşlama başladı' diyerek duyurdu: Enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat istikrarı, fahiş fiyatlarla mücadele ve enflasyonla ilgili önemli mesajlar verdi.

SON DAKİKA | ERDOĞAN ENFLASYON DÜŞÜŞÜ İÇİN TARİH VERDİ

Enflasyonun Haziran sonrasında sert bir şekilde düşeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak." diye konuştu.

1

"CİDDİ TEDBİRLER ALDIK"

"Fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor."diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasada yokluk oluşmaması ve fahiş fiyat artışlarına karşı 6 aydan bu yana ciddi tedbirler alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de ilgili kurumlarımız enflasyonla mücadele programına uygun biçimde koordineli çalışıyor. Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor.

"6 AYDAN BU YANA PİYASADA HİÇBİR MAL SIKINTISI YAŞANMADI"

Piyasada yokluk oluşmaması buna bağlı olarak da fahiş fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana piyasada hiçbir mal sıkıntısı yaşanmadı.

2

Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor. Gayrimenkulde otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle fiyat indirim kampanyası çağrımız da etkili oldu. 100 bin’e yakın işletme bu noktada katılım gösterdi.

Esasında biz enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Bazı ürünler bazında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek, yönetmek, idari kararlarda pek olası değil. Onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır.

"HAZİRAN SONRASI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YILLIK ENFLASYON DÜŞECEK"

Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek."


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den 5000 TL emekli ikramiyesi için açıklamaAK Parti'den 5000 TL emekli ikramiyesi için açıklama
Otomobilde tehlike! ‘Önemli sakıncalar doğurmuştur’ diyerek çağrı yaptılar:Otomobilde tehlike! ‘Önemli sakıncalar doğurmuştur’ diyerek çağrı yaptılar:
Emeklilerin yeni zamlı maaşları neredeyse kesinleşti...Emeklilerin yeni zamlı maaşları neredeyse kesinleşti...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Recep Tayyip Erdoğan son dakika
En Çok Okunan Haberler
Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

Emeklilerin yeni zamlı maaşları neredeyse kesinleşti...

Emeklilerin yeni zamlı maaşları neredeyse kesinleşti...

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

AK Parti'den 5000 TL emekli ikramiyesi için açıklama

AK Parti'den 5000 TL emekli ikramiyesi için açıklama

Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı değişiyor

Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı değişiyor

Otomobilde tehlike! ‘Önemli sakıncalar doğurmuştur’ diyerek çağrı yaptılar:

Otomobilde tehlike! ‘Önemli sakıncalar doğurmuştur’ diyerek çağrı yaptılar:

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.