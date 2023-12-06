SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran'ı işaret etti! 'Yavaşlama başladı' diyerek duyurdu: Enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat istikrarı, fahiş fiyatlarla mücadele ve enflasyonla ilgili önemli mesajlar verdi.

SON DAKİKA | ERDOĞAN ENFLASYON DÜŞÜŞÜ İÇİN TARİH VERDİ

Enflasyonun Haziran sonrasında sert bir şekilde düşeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak." diye konuştu.

"CİDDİ TEDBİRLER ALDIK"

"Fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor."diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasada yokluk oluşmaması ve fahiş fiyat artışlarına karşı 6 aydan bu yana ciddi tedbirler alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de ilgili kurumlarımız enflasyonla mücadele programına uygun biçimde koordineli çalışıyor. Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor.

"6 AYDAN BU YANA PİYASADA HİÇBİR MAL SIKINTISI YAŞANMADI"

Piyasada yokluk oluşmaması buna bağlı olarak da fahiş fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana piyasada hiçbir mal sıkıntısı yaşanmadı.

Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor. Gayrimenkulde otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle fiyat indirim kampanyası çağrımız da etkili oldu. 100 bin’e yakın işletme bu noktada katılım gösterdi.

Esasında biz enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Bazı ürünler bazında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek, yönetmek, idari kararlarda pek olası değil. Onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır.

"HAZİRAN SONRASI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YILLIK ENFLASYON DÜŞECEK"

Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek."







