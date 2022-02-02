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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kentsel dönüşümde faizler değişti...

02.02.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kentsel dönüşüm için devletin sağlayacağı faiz desteğinde limitler değişti. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kentsel dönüşümde faizler değişti...

Son dakika haberi... Kentsel dönüşümde devletin sağlayacağı desteğe esas parasal limitler artırıldı. Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

SÜRELER UZATILDI

Karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin TL'den 160 bin TL'ye, konut yapım ve işyeri yapım kredileri için 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarının 1 milyon TL olan limiti 2 milyon TL'ye çıkarıldı.

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