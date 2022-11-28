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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kadro müjdesi vermişti! Sözleşmeli personeller için kritik detay... 'Maaşlar düşebilir'

28.11.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili detaylar gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 3+1 sisteminin ayrıntılarını açıkladı. Peki kadroya geçen personellerin emeklilik durumları nasıl olacak? Maaşları düşecek mi? Uzman isimler merak edilen soruları yanıtladı... İşte son dakika sözleşmeli personel haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kadro müjdesi vermişti! Sözleşmeli personeller için kritik detay... 'Maaşlar düşebilir'

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kabine, oldukça yoğun bir gündemle Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda sözleşmelilere kadro çalışması da görüşüldü. Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli personeller için kadro müjdesini duyurdu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜ YENİLENDİ

Erdoğan konuşmasında, "Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelilerin kadroya geçmelerinde 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. 1 yıl da aday memur olma şartı aranacaktır. 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." ifadelerini kullandı.

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Peki sözleşmeliden kadroya geçişte şartlar neler? Kadroya geçen personelin emeklilik şartları nasıl olacak? Kadroya geçen sözleşmeli personelin maaşı düşecek mi? Merak edilen sorulara uzman isimler TRT Haber'de yanıt verdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"520 binden 424 bininin isteğe bağlı olarak kadroya geçebileceği ifadesinden 96 bin sözleşmeli diğer personelin kapsamda olmadığı ifade edildi. Onlar da sözleşmeli askeri personel, akademisyen, sanatçı, KİT personeli, meclis danışmanları, sağlık yöneticileri, tamamı sözleşmeli kurum çalışanları olarak ifade edildi. Onun dışında olan 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçecek.

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'ALDIKLARI MAAŞ DÜŞECEK'

Bazı sözleşmeli personeller kadroya geçtiklerinde aldıkları maaşlar düşecek demiştik. Kamuda bilgi ve beceri gerektiren alanlarda kişileri kamuya çekebilmek için sözleşmeli personel istihdamı istisnai haller için getirilmişti. Kişilere isterlerse sözleşmeli personel olarak kalma imkanı verilecek. 3+1 süreli sözleşmeli personeller vardı. Bunlar da ağırlıklı olarak bakanlıklarda, diyanette çalışıyorlardı. Diğer kapsamda kalan 227 bin kişi bunlar da süresiz sözleşmeli dediğimiz personellerdi. Onlar da 3+1 kapsamına alınmış oldular."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, sözleşmeli personellerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"520 binin içerisinde 424 binin direk geçişi olabilecek. Herkes geçmek istemeyebilir ücret konularıyla alakalı. Sözleşmeli personel SSK kapsamında. Kadroya geçtiğinde emekli sandığı mensubu olacak.

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'ÜCRET AÇISINDAN DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU OLABİLİR'

Emeklilik planlamalarında da değişiklik olacak. Sosyal güvenlik sistemi SSK'dan daha erken, daha rahat koşullarda emekli ederken, emekli sandığından biraz daha farklı koşullarla emekli edeceği için bu durumda bir çoğunun ücret açısından da bir düşüş söz konusu olabilir. Ücretini düşürmek istemeyen, SSK'dan emekliliğini planlayanlar olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli personel emeklilik maaş

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