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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

08.07.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde ettiğimiz yeminle başladığımız yeni yönetim şeklinde 3. yılı geride bırakıyoruz. Doğrudan milletin oyu ile doğrudan Cumhurbaşkanı seçilişimizin 7. yılını tamamlayacağız. AK Parti'yi kurarken milletin partisidir dedik. Girdiğimiz her seçimde sadece milletimize güvendik.

"SALDIRILARA KARŞI DİMDİK DURMAYI BAŞARDIK"

Milletimiz yeri geldiğinde bize de canı pahasına sahip çıkmıştır. Girdiğimiz her seçimde sadece ve sadece milletimize güvendik. Milletimizden destek bekledik. Son 8 yıldır yapılan saldırılara karşı dimdik durmayı başardık.

Hatırlarsanız, fitili ilk Gezi olayları ile ateşlediler. Batılı medya kuruluşlarının gece gündüz yayın yaptığı ayak üstü bin yalanın söylendiği olayları gördünüz değil mi. Güya ağaç diyerek yola çıktılar. Biz, buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk. Ardından FETÖ'nün emniyet ve yargı üzerinden 17-25 Aralık kumpasını devreye soktular. Milletimizle omuz omuza vererek fedakar mücadelemizle teröristleri açtıkları çukurlara gömdük. 15 Temmuz darbe girişimi karşılaştığımız en büyük ihanettir.

"YENİ HEDEF EKONOMİMİZDİ"

Ülkemize diz çöktürme, karanlık senaryoları hayata geçirme faaliyetleri kutlu mücadelelere rağmen sona ermemiştir. Terör örgütlerini kullanarak kan dökmek sureti ile Türkiye'yi rayından çıkarmayı başaramayanlar daha sinsi hedeflere yöneldi. Yeni hedef ekonomimizdi. Döviz kurunu harekete geçirerek faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezdirmek için defalarca atağa kalktılar. Yurt dışındaki altınlarımızı ülkemize getirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık.

Elbette sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Fakat hedeflenen sonuçlar ile bu sonuçlar arasında dağlar kadar fark vardır. Gezi olaylarındaki amaç neyse, ekonomimize yönelik saldıralarda amaç da odur. 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi sıkıntıya sokma gayesi aynıdır.

Gelişmiş ülkeler bile salgın döneminde bocalarken biz uygularken doğru, kararlı, hızlı, etkin sağlık, gıda ve kamu güvenliği sistemimiz ile herkesten ayrıştık.

"MİLLETİMİZ İÇİN İLAVE DESTEK ADIMLARI ATABİLİRİZ"

Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz.

Türkiye, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirecektir. Muhalefetin giderek arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu seçimlerle ilgili telaşlarını ele veriyor. Muhalefet freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.

"2023 VİRAJINI KAZASIZ BELASIZ DÖNMEMİZ GEREKİYOR"

Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Recep Tayyip Erdoğan
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