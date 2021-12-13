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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının genel müdürleri bir araya geldi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının genel müdürleri bir araya geldi

13.12.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının genel müdürleri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının genel müdürleri bir araya geldi

Dövizde yaşanan dalgalanma devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kamu bankalarının genel müdürleri bir araya geldi.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Öte yandan bugün Merkez Bankası dövize 4. kez müdahale gerçekleştirdi.

MERKEZ BANKASINDAN DÖVİZE 4. MÜDAHALE

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

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Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Şahap Kavcıoğlu TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 119 yorum
Reis yine istediği gibi at kosturacak. Hafta bitmeden Dolar 17 TL euro 20 tl. Altın 1000 tl
TEK REİS VAR ODA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ÜLKE NUFUSLARI İSTANBUL KADAR OLMAYAN BULGARİSTAN VE AZERBAYCAN IN 1 PARA BİRİMİ 8 TL Yİ GEÇTİ. AKP HÜKÜMETİ NE YAPALIM PORSİYONLARI KÜÇÜLTELİM Mİ YOKSA GRAM LA YAĞ MI ALALIM. SİZLER VERDİĞİMİZ VERGİLERLE LÜKS İÇİNDE YAŞARKEN
@mesut_ozdemir_1930 DÖVİZ YÜKSELDİ FOTOĞRAFI MI? BU :)) OYUNCAK ETTİNİZ BU KADAR VATANDAŞI ÜLKEYİ TEK ADAMA TESLİM ETMENİN HAZİN SONU YETER Mİ YETMEZ DURMAK YOK YOLA DEVAM
hadi geçmiş olsun yarın dolar 17 tl ;)
Dolar 15 TL oldu hala neyi görüşeceksin faizleri indirmek yerine 2 puan yükselt piyasa RAHATlasın biraz
2 puan yetmez tuikin enflasyon verisinin uzerine cikmasi bile yetersiz kalir bu gidisle

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