Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının genel müdürleri bir araya geldi

Dövizde yaşanan dalgalanma devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kamu bankalarının genel müdürleri bir araya geldi.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Öte yandan bugün Merkez Bankası dövize 4. kez müdahale gerçekleştirdi.

MERKEZ BANKASINDAN DÖVİZE 4. MÜDAHALE

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.



