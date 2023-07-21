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Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kredi ve yatırım' mesajı! "Önceliğimiz ve ana hedefimiz" diyerek açıkladı

21.07.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomi programına yönelik önemli açıklamalar geldi. Program kapsamında orta vadeden en büyük beklentiyi dile getiren Yılmaz, yatırım ortamı ve kredi kullanımıyla ilgili de mesaj verdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kredi ve yatırım' mesajı! "Önceliğimiz ve ana hedefimiz" diyerek açıkladı

Son dakika haberi: Piyasalardaki belirsizliği giderip öngörülebilirliği artırması beklenen Orta Vadeli Program devreye alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın piyasalara, üretime ve vatandaşların hayatına doğrudan olumlu yansımasını beklediklerini ifade etti. Programa göre ayrıca kredi kullanımında öncelik üretimde.

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"FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek "Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

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"İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası entegrasyonu artırarak finansal piyasaların gelişmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.

"YATIRIM ORTAMINI GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Ekonomi programımız vatandaşlarımız hayatına, üretime ve piyasalara doğrudan olumlu yansıyacak bir şekilde hazırlanmaktadır. Orta vadeden en büyük beklentimiz belirsizliği azaltması, öngörülebilirliği artırmasıdır.

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Kredilerin tüketimde değil üretimde kullanılması önceliğimiz. Finansal istikrarı pekiştirmek ana hedefimiz, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtmak istiyoruz. Yatırım ortamını geliştirmek istiyoruz."

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Cevdet Yılmaz

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